Соединительную ветку в электродепо "Замоскворецкое" готовят к открытию

Соединительную ветку в электродепо "Замоскворецкое" скоро откроют. Введут в эксплуатацию два перегонных тоннеля. Там уже завершены все работы и подано напряжение. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заключительным этапом перед открытием станет запуск пробного поезда и накатка путей. Сейчас модернизированное электродепо полностью перевели на обслуживание Большой кольцевой линии (БКЛ).

В "Мосметрострое" уточнили, что перегонные тоннели строили с помощью проходческого комплекса "Марина" диаметром шесть метров. Подземная трасса пролегла под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.