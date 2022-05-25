В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров – СМИ

В России могут ввести новый сбор при продаже авиабилетов. Средства направят в резервный фонд на случай форс-мажорных обстоятельств, например, банкротства авиакомпаний, пишут "Известия".

Сумма сбора может составить от 70 до 260 рублей с одного полета. Такую инициативу Минтранс сейчас обсуждает с представителями отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.