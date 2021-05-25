Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде прошел первое чтение в Госдуме. Если нарушение было зафиксировано неоднократно, то водителя могут лишить свободы до трех лет.

Если есть тяжкие последствия, плюс к тюремному сроку предлагают штрафовать уже до 500 тысяч рублей с лишением права в течение 6 лет заниматься определенной работой. Сейчас наказание мягче – 2 года лишения свободы и штраф до 300 тысяч.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.