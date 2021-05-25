Список авиакомпаний, прекращающих полеты над Белоруссией, продолжает пополняться

К небу над Белоруссией приковано все внимание. Список авиакомпаний, которые отказываются там летать, пополняется чуть ли на каждый час.

И для москвичей, которые раньше использовали Минск как город пересадки для последующего перелета в Европу, это тревожная новость – такие билеты обычно дешевле прямых.

Кроме того, через Минск многие в настоящее время летают в Египет.

Могут ли россияне лишиться доступных билетов в европейские страны? И что делать тем, кто запланировал отпуск на египетском курорте? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.