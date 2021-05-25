Россия возобновляет авиасообщение еще с несколькими странами. Речь идет об Исландии, Мальте, Мексике, Португалии и Саудовской Аравии.

Кроме того, с 25 мая станет больше регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. При этом снятие ограничений российскими властями не означает, что самолеты из России реально полетят во все названные страны.

Например, Исландия, Мальта и Португалия входят в шенгенскую зону, которая закрыта для туристов из России. В Саудовской Аравии придется сидеть неделю на карантине. И только в Мексике нет никаких ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.