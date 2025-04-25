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25 апреля, 12:15

Транспорт

Кортеж покинул аэропорт Внуково-2 после сообщений о прибытии Уиткоффа

Кортеж покинул аэропорт Внуково-2 после сообщений о прибытии Уиткоффа

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Кортеж, предположительно сопровождающий спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, направляется из Внуково-2 в сторону Москвы. В пятницу, 25 апреля, в столичном аэропорту приземлился американский самолет, на котором, как отмечалось, мог прилететь Уиткофф. Ожидается, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. О визите ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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