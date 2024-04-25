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25 апреля, 19:15

Транспорт

Эксперт прокомментировал ситуацию с недопуском на рейс пассажиров в Шереметьево

Эксперт прокомментировал ситуацию с недопуском на рейс пассажиров в Шереметьево

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Десятки пассажиров "Аэрофлота" не смогли попасть на свои рейсы в Шереметьево

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Десятки пассажиров компании "Аэрофлот" не смогли попасть на свои рейсы в аэропорту Шереметьево. Очевидцы рассказали, что провели несколько часов у рамок металлоискателей и на регистрации. В итоге представители компании не пустили пассажиров на самолеты, сославшись на опоздание.

Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев прокомментировал, как пассажиры могут получить компенсацию в подобной ситуации. Он отметил, что необходимо восстановить цепь событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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