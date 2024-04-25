25 апреля, 15:30Транспорт
В "Аэрофлоте" заявили, что не попавшие на рейсы пассажиры прибыли после окончания посадки
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с пассажирами, которые не попали на рейсы в Шереметьево. Перевозчик утверждает, что они пришли к выходу после окончания посадки. При этом больших скоплений людей на предполетном контроле не было. Это подтверждено видеоматериалами, утверждают в авиакомпании.
Ранее пассажиры пожаловались на то, что провели несколько часов у рамок металлоискателей и на регистрации. Они также подтверждают свои слова видеокадрами.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.