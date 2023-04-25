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25 апреля, 21:15

Город

Москвичей предупредили об ограничениях движения на некоторых столичных улицах 25 апреля

Москвичей предупредили об ограничениях движения на некоторых столичных улицах 25 апреля

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Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено вечером 25 апреля. Это касается центра города. Об ограничениях автомобилистов предупредили в Дептрансе.

С 21:00 нельзя проехать по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Позже перекроют Моховую, Охотный Ряд, Большую Никитскую, Оружейный переулок, Большую Садовую улицу, Тверской и Страстной бульвары.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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