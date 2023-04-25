Mercedes-Benz отключит россиянам возможность дистанционно заводить автомобили

Владельцы Mercedes-Benz больше не смогут дистанционно заводить двигатель своего автомобиля. Дело в том, что с 25 апреля в России прекращает работу приложения me ID. С его помощью можно было также включать кондиционер и парковать машину.

Ранее стало известно, что у российских активов Mercedes-Benz теперь официально локальный владелец. Компания "Автодом" закрыла сделку по покупке. Уже известно, что компания берет на себя гарантийные и постгарантийные обязательства по обслуживанию машин Mercedes в России, а также возобновит работу программы "Помощь на дороге".

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