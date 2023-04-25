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Транспорт

ФАС проследит за стоимостью авиабилетов по России

ФАС проследит за стоимостью авиабилетов по России

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Федеральная антимонопольная служба проследит за стоимостью авиабилетов по России. До января 2024 года мониторинг будут вести по 170 внутренним направлениям. В случае, если ФАС выявит маршрут, на который авиакомпании неоправданно завысили цены, специалисты проведут дополнительную проверку.

В то же время в службе напомнили, что перевозчики используют динамическую систему ценообразования. В период отпусков спрос на перелеты традиционно растет, поэтому пассажирам рекомендуют не затягивать и покупать билеты заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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