В центре Москвы пройдет ночная репетиция парада Победы

Экипажи техники 25 апреля будут изучать маршруты к параду в День Победы. В центре столицы пройдет ночная репетиция.

С 21:00 будут перекрыты участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Маховой, Охотный Ряд, Большой Никитской и съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская".

ЦОДД рекомендовал в вечерний час пик пользоваться метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.