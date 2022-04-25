Ночная репетиция парада Победы состоится в Москве 25 апреля

Экипажи техники 25 апреля будут изучать маршруты к параду в День Победы. В центре столицы пройдет ночная репетиция. В ближайший час для этого начнут ограничивать движение.

Как и на чем этим вечером москвичам будет удобнее добраться с работы домой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.