Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Астрахань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Астрахань можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 предлагает минимальный тариф за 8 167 рублей, ранее было 11 572 рубля. "Аэрофлот" стал дороже – 11 058 рублей.

У "Победы" также произошло повышение цены – 6 699 рублей за минимальный тариф, ранее было 5 599 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

