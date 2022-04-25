Новые плакаты с расписанием катеров появятся на столичных причалах

В Москве начался сезон речной навигации. В этом году на причалах появятся новые плакаты с расписанием катеров, а у каждого маршрута будет свой цвет – по аналогии с картой метро.

Билеты теперь можно будет купить в приложении "Московский транспорт" и на Едином транспортном портале. Также будут работать городские кассы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.