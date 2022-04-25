Движение в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы 25 апреля

В Москве 25 апреля пройдет ночная репетиция парада ко Дню победы. Из-за этого уже вечером перекроют некоторые улицы, а также частично будет ограничена работа метро.

В ЦОДД рекомендовали водителям в центр в вечерний час пик пользоваться метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.