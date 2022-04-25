Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Калининград

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Калининград можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

В данный момент у S7 билеты подешевели. Теперь их можно купить от 6 844 рубля. "Аэрофлот" предлагает улететь за 9 695 рублей, цену авиакомпания тоже увеличила.

Минимальный тариф у "Победы" обойдется в 7 799 рублей, ранее стоимость была на уровне 5 599 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.