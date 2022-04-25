"Аэрофлот" возобновит полеты на Мальдивы с 13 мая

Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновит полеты на Мальдивы. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330, которые компания планирует досрочно выкупить у лизингодателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.