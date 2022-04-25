Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги более чем за 1 млн билетов

Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги примерно за 1 миллион билетов на отмененные рейсы. Это будет возможно благодаря субсидиями на 19,5 миллиарда рублей, которые авиаперевозчикам выделило правительство.

По данным Минтранса, компании отменяли рейсы как из-за западных санкций, так и из-за внутренних ограничений на перелеты. Росавиация рекомендовала приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, чтобы не были арестованы самолеты, которые находятся в лизинге у российских перевозчиков.

Также из-за спецоперации РФ в Донбассе отменены перелеты во многие города юга России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.