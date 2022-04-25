В Москве открыли сезон речной навигации

В столице открылся сезон речной навигации. В 2022 году на причалах появятся новые плакаты с расписанием катеров, а у каждого маршрута будет свой цвет – по аналогии с картой метро.

О том, где можно приобрести билет, – в эфире телеканала Москва 24.