Москвичи проголосовали за самую красивую станцию БКЛ

В проекте "Активный гражданин" прошло голосование по выбору лучшего дизайна новых станций Большой кольцевой линии метро. Москвичи могли выбрать самую красивую из 12 станций БКЛ. В голосование вошли только станции, открытые в 2021 году.

Лидером голосования стала станция "Мичуринский проспект", набравшая более 19% голосов. На втором месте оказалась "Новаторская" с 15% голосов. На третьем месте – "Аминьевская", она собрала около 12%. "Каховская" набрала более 10%, а "Проспект Вернадского" – почти 9%.

Станции "Давыдково", "Народное Ополчение", "Мнёвники", "Терехово" набрали около 6% голосов. Более 5% получила станция "Воронцовская", 4% – "Зюзино" и 3% – "Кунцевская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

