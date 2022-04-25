Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

Режим работы ряда станций метро в центре Москвы изменится из-за подготовки к параду Победы 25 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать в 19:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

