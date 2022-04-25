Переход для пересадки с "Электрозаводской" БКЛ на синюю линию готов почти на 70%

Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии готов почти на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Готовность монолитных работ составляет около 85 процентов, проходка горным способом завершена почти наполовину", – отметил Бочкарев.

Уточняется, что переход для пересадки возводится около реки Яузы, под тоннелем БКЛ и над тоннелем синей линии метрополитена. При строительстве движение поездов не останавливается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.