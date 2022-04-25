Трамваи задерживаются на Сущевской улице из-за ДТП на путях

Трамваи № 50 задерживаются на улице Сущевской из-за аварии с участием двух автомобилей на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнятся, маршруты временно изменены.

