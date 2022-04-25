Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что запрет продлен до 03:45 по московскому времени. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниями перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.