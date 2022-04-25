Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл набор персонала

Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя авиагавани.

При этом, как пишет издание, часть персонала уже работает по урезанному графику. Еще 30% штата Внуково выданы предписания о последующем сокращении.

Меры принимают на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций и ответа России. Количество международных рейсов из-за этого значительно сократилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.