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25 марта, 16:15

Транспорт

Более 6 тысяч дверей демонтируют в метро Москвы до конца апреля

Более 6 тысяч дверей демонтируют в метро Москвы до конца апреля

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В столичной подземке начался плановый демонтаж вторых вестибюльных дверей. По данным департамента транспорта, до конца апреля планируется снять более 6 тысяч таких конструкций.

Эта сезонная мера направлена на улучшение вентиляции и воздухообмена на станциях метрополитена. Снятие вторых дверей позволит обеспечить комфортную температуру в вестибюлях даже в жаркую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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