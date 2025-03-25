Более 6 тысяч дверей демонтируют в метро Москвы до конца апреля

В столичной подземке начался плановый демонтаж вторых вестибюльных дверей. По данным департамента транспорта, до конца апреля планируется снять более 6 тысяч таких конструкций.

Эта сезонная мера направлена на улучшение вентиляции и воздухообмена на станциях метрополитена. Снятие вторых дверей позволит обеспечить комфортную температуру в вестибюлях даже в жаркую погоду.

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