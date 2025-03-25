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25 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 марта

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Волоколамском и Можайском шоссе в сторону центра, на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, а также на внешней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд загруженность прогнозируется на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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