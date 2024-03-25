Три новых маршрута городского транспорта заработали в Москве 23 марта

С 23 марта в 14 районах Москвы изменилась работа общественного транспорта. В них заработали три новых маршрута. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, в семи административных округах изменили существующие маршруты.

Так, по просьбе жителей Саларьева запустили маршрут № 298. Он ходит вдоль территории ЖК "Филатов Луг" до станции метро "Саларьево" каждые 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.