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25 марта, 19:30

Транспорт

Три новых маршрута городского транспорта заработали в Москве 23 марта

Три новых маршрута городского транспорта заработали в Москве 23 марта

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С 23 марта в 14 районах Москвы изменилась работа общественного транспорта. В них заработали три новых маршрута. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, в семи административных округах изменили существующие маршруты.

Так, по просьбе жителей Саларьева запустили маршрут № 298. Он ходит вдоль территории ЖК "Филатов Луг" до станции метро "Саларьево" каждые 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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