25 марта, 08:30Транспорт
Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 марта
В столичном Дептрансе предупредили, что вечером 25 марта возможны локальные затруднения в центральной части Москвы, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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