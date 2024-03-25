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25 марта, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 марта

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 марта

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В столичном Дептрансе предупредили, что вечером 25 марта возможны локальные затруднения в центральной части Москвы, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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