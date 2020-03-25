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25 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: проект "Лето в парках" в этом году будет значительно расширен

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Автозапчасти подешевели благодаря стабилизации рынка в РФ

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Свыше 30 московских дворов благоустроят на деньги, полученные от платных парковок

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 23 марта в Москве запустили три новых маршрута городского транспорта и улучшили еще пять. Пассажирам будет еще удобнее совершать поездки до почти 20 станций метро и МЦД.

"Трамвай – один из самых любимых видов транспорта у москвичей. 95% столичных вагонов – современные низкопольные модели, и совсем скоро мы завершим полное обновление парка. По мере закупки новых вагонов мы модернизируем не только салон, но и рабочее место водителей по их пожеланиям. Трамваями в столице управляют профессионалы своего дела, сегодня в Москве их более двух тысяч человек. И мы продолжаем масштабный проект подготовки квалифицированных специалистов для транспортного комплекса", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московский метрополитен вместе с Центром творчества "Гермес" открыли экспозицию "Москва многогранная". На выставке представлены работы призеров и лауреатов открытого детско-юношеского фестиваля "Фотография как образ мира". Увидеть экспозицию можно на станции "Выставочная" до 3 апреля.

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