Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 23 марта в Москве запустили три новых маршрута городского транспорта и улучшили еще пять. Пассажирам будет еще удобнее совершать поездки до почти 20 станций метро и МЦД.

"Трамвай – один из самых любимых видов транспорта у москвичей. 95% столичных вагонов – современные низкопольные модели, и совсем скоро мы завершим полное обновление парка. По мере закупки новых вагонов мы модернизируем не только салон, но и рабочее место водителей по их пожеланиям. Трамваями в столице управляют профессионалы своего дела, сегодня в Москве их более двух тысяч человек. И мы продолжаем масштабный проект подготовки квалифицированных специалистов для транспортного комплекса", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московский метрополитен вместе с Центром творчества "Гермес" открыли экспозицию "Москва многогранная". На выставке представлены работы призеров и лауреатов открытого детско-юношеского фестиваля "Фотография как образ мира". Увидеть экспозицию можно на станции "Выставочная" до 3 апреля.