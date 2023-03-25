Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортный комплекс обеспечит в сезон отпусков перевозку в Крым 3 миллионов пассажиров, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Жительница Донецка была ранена во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в штабе ДНР.

МАГАТЭ может объявить о новом гендиректора организации Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

