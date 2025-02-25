В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на МКАД по внешней стороне от Ленинградского до Дмитровского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста и в центральной части города в пределах Садового кольца.

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