Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

Городские камеры показали ситуацию на дорогах Москвы

В аэропорту Внуково появятся бесплатные фонтаны с водой

Городские камеры показали, какая транспортная обстановка сложилась в столице

Телеграм-канал "Москва 24" держит горожан в курсе актуальных событий

Городские камеры зафиксировали интенсивное движение на улице Земляной Вал

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Трамвайную линию длиной почти 2 км проложат на проспекте Академика Сахарова в Москве

Городские камеры зафиксировали интенсивное движение на шоссе Энтузиастов

МВД РФ планирует обязать автошколы отчитываться об эффективности

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на МКАД по внешней стороне от Ленинградского до Дмитровского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста и в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика