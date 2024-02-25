Съезд с трассы М-2 "Крым" на Московский скоростной диаметр достроят в 2024 году

До конца 2024 года в Москве завершат строительство съезда с трассы М-2 "Крым" на Московский скоростной диаметр. В данный момент строители работают на соединительной магистрали от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая станет десятым участком южного направления МСД.

После того как дорожный объект введут в эксплуатацию, по скоростному диаметру можно будет проехать с севера на юг за 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.