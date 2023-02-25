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Транспорт

В РФ выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам

В РФ выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам

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В России выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам. Такую меру обсуждали еще в прошлом году. В Минтрансе уточняют, что повышение оплаты необходимо из-за роста цены на строительство автотрасс, которым занимается "Автодор".

Так, предельный уровень платы для легковых машин повысили с 3 до 5 рублей за километр для реконструированных участков действующих дорог. Для вновь построенных – тариф вырастет до 8 рублей за километр пути. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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