В Минздраве Кубани рассказали, зачем нужна дырявая машина неотложки

Жителей Кубани возмутила ржавая машина скорой помощи. Видео выложил в Сеть один из местных жителей. На кадрах виден микроавтобус со следами коррозии, шпаклевки, а в кузове есть довольно внушительная дыра.

Автор ролика поинтересовался, как можно возить людей в такой машине в морозы. В Минздраве ответили, что в этом микроавтобусе пациентов и не возят – машину используют для хозяйственных целей, например, если нужно что-то доставить в амбулатории.

Это же подтвердил и заведующий скорой помощью, а также добавил, что, видимо, кто-то из недобросовестных жителей решил прославиться благодаря своим кадрам. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.