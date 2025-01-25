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25 января, 23:15

Транспорт

В Москве обновлены правила пользования метро

В Москве обновлены правила пользования метро

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Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В обновленных правилах указывается, чтобы велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, перевозили только в чехлах или упаковках. Кроме того, перевозить животных нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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