В Москве обновлены правила пользования метро

Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В обновленных правилах указывается, чтобы велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, перевозили только в чехлах или упаковках. Кроме того, перевозить животных нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

