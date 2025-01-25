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25 января, 12:15

Транспорт

На МЦД-1 совершили более 400 миллионов поездок

На МЦД-1 совершили более 400 миллионов поездок

Москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1

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МЦД-1 продолжает пользоваться популярностью среди москвичей и гостей столицы. Уже свыше 400 миллионов поездок совершено на этом диаметре. Пассажиры отмечают комфорт, чистоту и удобство пересадок.

Диаметр помогает быстрее добираться до нужных мест, а также становится ключевым элементом для развития городской инфраструктуры. Историк транспорта Юрий Егоров подчеркнул, что основной тип поездов МЦД – это "Иволги", которые постепенно заменяют весь существующий парк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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