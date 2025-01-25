Москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1

Жители столицы уже совершили свыше 400 миллионов поездок на МЦД-1. Этот диаметр стал важным транспортным решением для москвичей, позволяя быстрее добираться до нужного места. Кроме того, вокруг станций активно создается инфраструктура и появляются новые рабочие места.

Как отметил заместитель начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий, диаметры стали самостоятельным видом транспорта, предоставив пассажирам новые возможности для ежедневных поездок.

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