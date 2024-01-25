Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 09:30

Транспорт

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт

Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах 25 января

Более 30 студенческих трамвайных маршрутов работают в Москве

Собянин: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Новости часа: в Москве появится крупнейший в РФ комплекс по ремонту метропоездов

"Безопасный город": на пяти участках Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки

"Безопасный город": москвичам рассказали о культуре вождения на дорогах

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Польские и французские фермеры устроили акцию протеста из-за Украины

В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском Дептрансе 25 января горожан просят по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

Вечерний трафик в столице составит 7–8 баллов. Из-за строительных работ затруднено движение на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика