Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт

В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском Дептрансе 25 января горожан просят по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

Вечерний трафик в столице составит 7–8 баллов. Из-за строительных работ затруднено движение на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.