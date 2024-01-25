Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах 25 января

Столичный Дептранс просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с неблагоприятной погодой. Синоптики прогнозируют в городе снег с дождем.

Вечером ожидается трафик на уровне 7–8 баллов. Из-за строительных работ затруднено движение на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом автомобили едут по проспекту Маршала Жукова, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту.

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