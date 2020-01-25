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25 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин: основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

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"Это Москва. Транспорт": транспортный хаб

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Автоэксперт оценил эффективность новых столичных дорог в снижении числа аварий

Дептранс столицы спрогнозировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

"Иволга 4.0" проходит обкатку без пассажиров. Оборудование нового российского поезда тестируют на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Специалисты следят за надежностью работы, системой связи, оборудованием.

"За прошлый год бесплатные пересадки в наземном транспорте помогли пассажирам сэкономить суммарно более 180 миллионов рублей, это на 12% больше, чем в 2022 году. Москва – единственный город в России, где можно бесплатно пересаживаться между маршрутами наземного транспорта", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Городской транспорт, украшенный к новогодним праздникам, будет курсировать по Москве до 1 марта. Пассажиры могут встретить вязаный поезд метро, украшенные трамваи, электробусы и электросуда.

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