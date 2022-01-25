ГИБДД начала проводить рейды по соблюдению ПДД в Москве

ГИБДД проводит рейды в столице. О правилах в этот раз напоминают и пешеходам. За прошлый год наезды на людей были в числе самых частых аварий, в основном по вине водителей, которые неправильно пересекают зебру.

Ранее в ГИБДД рассказали, что чаще всего сами пешеходы попадают под машины потому, что переходят дорогу в неположенном месте или бегут на красный свет. Еще одна причина аварий – люди появляются на проезжей части внезапно, например из-за припаркованных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.