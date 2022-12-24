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Транспорт

Новый вагон-бистро появится в поездах дальнего следования

Новый вагон-бистро появится в поездах дальнего следования

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Новый вагон-бистро появится в поездах дальнего следования. В нем будут не только привычные столики с диванами, но еще и отдельный ряд с крутящимися креслами у длинного стола по типу барной стойки.

Зал рассчитан на 36 мест. По данным федеральной пассажирской компании, вагон-бистро будет курсировать в составах Адлер – Москва и Казань – Москва. Ранее он был только в туристическом поезде "В Карелию". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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