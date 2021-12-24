В Дептрансе призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном авто

Департамент транспорта призвал водителей по возможности отказаться от поездок на машинах в связи с тем, что вечером 24 декабря в Москве ожидается сильный снегопад. Уточняется, что снег будет идти до утра.

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