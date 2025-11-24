В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе, на Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут быть на Волоколамском шоссе в сторону центра, ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центре города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

