Схема движения транспорта изменилась в нескольких округах Москвы

Схема движения транспорта изменилась в нескольких округах столицы с 24 ноября. Это связано с проведением инженерных работ, сообщили в Дептрансе.

На юго-востоке Москвы до 25 декабря на Новохохловской улице будут недоступны для движения 1 и 2 полосы. На северо-востоке столицы, на участках улиц Маломосковской, Новоалексеевской и Павла Корчагина, перекроют одну полосу. Там ограничения будут действовать до 30 января 2026 года.

