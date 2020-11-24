Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

"Новости дня": дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД

"Новости дня": в Москве запустят 12 новых пригородных маршрутов

Новости градостроительного комплекса Москвы

Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию

Собянин: почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД

Собянин: дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД

Индийский истребитель разбился во время демонстрационного полета в Дубае

Новые автобусные маршруты свяжут Москву и область

Собянин: дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

До конца года для столичного метро закупят 40 дополнительных вагонов. Кроме того, самые современные поезда "Москва 2026" запустят на Замоскворецкой линии метро.

"Каждый день пассажиры совершают по маршруту Т1 более 60 тысяч поездок. Такие показатели подтверждают, что концепция Московских трамвайных диаметров работает. Люди выбирают быстрый и удобный наземный транспорт. 2-й диаметр Т2 от МЦД Новогиреево до метро "Чертановская" планируем запустить в 2026 году. Новые линии МТД позволят снизить нагрузку на другие виды транспорта и улучшить мобильность жителей города. Мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 1 по 31 декабря повысится кешбэк при оплате поездок картой "Мир", загруженной на смартфон на Android. Пассажиру вернется 20 рублей.

