Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада. Метель ожидается в столице до 27 ноября.

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Таковы данные онлайн-табло с расписанием рейсов.

В Москве выбрали цвет для салона нового поезда метро. Темно-серый оттенок "Эко" набрал 38,2% голосов, отметил Дептранс.