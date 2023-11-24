24 ноября, 19:15Общество
Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снегопада
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада. Метель ожидается в столице до 27 ноября.
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Таковы данные онлайн-табло с расписанием рейсов.
В Москве выбрали цвет для салона нового поезда метро. Темно-серый оттенок "Эко" набрал 38,2% голосов, отметил Дептранс.