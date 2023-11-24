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Новости

24 ноября, 19:15

Общество

Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Дептранс Москвы сообщил о временной задержке трамваев на Волочаевской улице

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Более 7 млн машин проехало по южному участку МСД с сентября 2023 года

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада. Метель ожидается в столице до 27 ноября.

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Таковы данные онлайн-табло с расписанием рейсов.

В Москве выбрали цвет для салона нового поезда метро. Темно-серый оттенок "Эко" набрал 38,2% голосов, отметил Дептранс.

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транспортобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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