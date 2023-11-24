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24 ноября, 07:15

Транспорт

Участок Гжельского переулка в Москве закроют для проезда с 27 ноября

Участок Гжельского переулка в Москве закроют для проезда с 27 ноября

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Планировать свой маршрут заранее нужно будет автомобилистам – с понедельника, 27 ноября, до 14 января закроют для проезда участок Гжельского переулка в Москве. Там будут проводить работы по восстановлению инженерных сетей.

Кроме того, до 1 апреля на некоторых участках Гжельского переулка и улицы Золоторожский Вал будет недоступна для движения первая полоса. В некоторых местах парковка временно станет недоступна. Сориентироваться водителям помогут дорожные знаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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