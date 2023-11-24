Участок Гжельского переулка в Москве закроют для проезда с 27 ноября

Планировать свой маршрут заранее нужно будет автомобилистам – с понедельника, 27 ноября, до 14 января закроют для проезда участок Гжельского переулка в Москве. Там будут проводить работы по восстановлению инженерных сетей.

Кроме того, до 1 апреля на некоторых участках Гжельского переулка и улицы Золоторожский Вал будет недоступна для движения первая полоса. В некоторых местах парковка временно станет недоступна. Сориентироваться водителям помогут дорожные знаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



